Solen skinnede over transportmesse i Jönköping

Torsdag 25. august 2022 kl: 10:48

Meget svensk

Af: Redaktionen Elmia kalder sig Nordens største transportudstilling målt på både antal besøgende med forventet over 30.000 og på udstillingsareal med godt 75.000 kvadratmeter. Over 320 udstillere fra 17 lande fordeler sig over fire store udstillingshaller samt et kæmpe udendørs udstillingsareal.Selv om Elmia kalder Lastbil 2022-udstillingen for en international event, ligger fokus i høj grad på svenske produkter og løsninger. Sverige har i mange år haft en meget mere generøs lovgivning, når det gælder vægte og dimensioner for lastbiler og vogntog end resten af Europa, og det ses tydeligt på de udstillede køretøjer og transportløsninger.Mange lokale producenter - herunder selvfølgelig Scania og Volvo - samt en mængde producenter af opbygninger og trailere, disker op med transportløsninger på op til 32 meters længde og 80 tons vogntogsvægte. 4- og 5-akslede forvogne samt 5- og 6-akslede påhængsvogne og trailere er ikke noget særsyn, og det er tydeligt, at svenskerne gennem årene har kunne udvikle effektive transportløsninger, som andre lande - herunder Danmark - kun har kunne se på med misundelse.En masse af udstillerne henvender sig dog bredt til transportbranchen generelt, så der er også en masse produkter og løsninger, der kan have interesse for danske vognmænd og transportvirksomheder.









Det er 20. gang, at Elmia Lastbil afvikles i Jönköping, der ligger ca. 310 km i bil nordøst for Øresundsbroen i Malmø og ca. 160 km i bil stik øst for Göteborg.





































