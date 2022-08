Transportlærlinge søges til ambassadørkorps

Mandag 22. august 2022 kl: 11:56

Hvad kræves det af eleverne?

Af: Redaktionen Ambassadørindsatsen 2022/2023 er startet, og TUR er i gang med at rekruttere engagerede transportlærlinge til korpset, som det næste års tid skal være med til at vise transportuddannelsernes ansigt udadtil.For at løfte opgaven har TUR brug for erhvervsskolernes hjælp til at finde de rette kandidater, der ikke kun besidder de rette kompetencer til at klare opgaven, men også har lyst til at gå forrest.Ambassadørholdet løber fra oktober 2022 til oktober 2023, hvor et hold bestående af ca. 10 lærlinge skal repræsentere transportuddannelserne på TUR's sociale mediekanaler. Herudover skal ambassadørerne løbende besøge grundskoler rundt om i landet, hvor de skal holde oplæg for unge om deres vej ind i transportbranchen.TUR klæder ambassadørerne godt på til at kunne varetage opgaven.For at blive en god ambassadør, er det vigtigt, at man har lyst til at dele ud af sine erfaringer og oplevelser fra skole eller arbejdsplads.







er stolte af deres uddannelsesvalg

har gåpåmod

ikke er bange for at optræde på de sociale medier og foran forsamlinger

er medlemmer af 3F

TUR ønsker at sammensætte et ambassadørhold af elever fra forskellige skoler og med forskellige baggrunde - herunder specialer. TUR opfordrer derfor stærkt til, at alle skoler byder ind med mulige kandidater.







