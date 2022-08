Vinderbil fra ørkenrally i Saudi Arabien kører ind på messe i Sverige

Onsdag 17. august 2022 kl: 10:43

Et kig ind i fremtiden

Af: Redaktionen Elmia Lastbil er Sveriges største messe for transport, distribution og logistik. Hos Allison Transmission er Mats Hallgren, der er Area Sales Manager Nordics, glad for, at det endeligt er blevet messetid igen.- Det er utrolig dejligt, at det endelig er blevet tid til messen igen. Det er altid hyggeligt at møde kunder og bekendte i branchen, og i år har vi ovenikøbet mulighed for ikke blot at vise fordelene ved vores gearkasser, men også for at have vinderbilen fra Dakar Rallyet med på vores stand. Det bliver et højdepunkt, siger han.Bilen fra Dakar Rally - en Iveco - er udstyret med en fuldautomatisk gearkasse fra Allison. Pålidelighed og udholdenhed er to væsentlige faktorer bag valget af gearkasse - faktorer, der er uundværlige på rallyets hårde og udfordrende distancer.- Dakar Rally handler ikke så meget om fart, som de fleste andre konkurrencer, men mere om udholdenhed og kraft. Derfor er den bil, vi har med os til Elmia Truck, et perfekt eksempel på, hvordan man sikrer holdbarhed, udholdenhed og pålidelighed med vores gearkasser, siger Mats Hallgren.Ud over rallybilen vil repræsentanterne fra Allison Transmission også byde de besøgende på et kig ind i fremtiden ved blandt andet at vise emissionsfrie elektriske aksler til mellemtung og tung transport:- Vi ser, at elektrificering er højt værdsat i markedet, og vi vil selvfølgelig gerne være på forkant. Med vores seneste produktserie eGen Power kan vi tage førersædet med hensyn til at føre elektrificering ind i fremtiden for kommercielle køretøjer. Vi kigger altid fremad og lytter til markedet - og det her er kun et første skridt i den retning, siger Mats Hallgren.Elmia Lastbil finder sted i dagene 24.–27. august. Interesserede kan se mere om transportmessen i Jönköping