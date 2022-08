Sikkerhed og sikring af havn ved Limfjorden bliver forbedret

Tirsdag 16. august 2022 kl: 10:50

Af: Redaktionen - Hos både Bladt Industries og os selv har der længe været et ønske om at skærpe både sikkerheden og sikringen. Havneområdet, som inkluderer Bladts produktionsområde, har siden 2004 været en del af havnens sikrede område, men adgangen til området ønskes nu yderligere skærpet, så det efterhånden ligner det, vi kender fra eksempelvis lufthavne, siger havnekaptajn hos Port of Aalborg, Claus Rosenbeck.



Bladt Industries er blandt verdens førende leverandører af havvindmøllefundamenter og råder over både administrationsbygning, fabriks- og lagerhaller samt kajfaciliteter på Østhavnen. Nu lukkes området helt af i fællesskab med Port of Aalborg, der ejer områderne.





- Bladt Industries ligger allerede i det såkaldte ISPS-område, der er en international sikkerhedsbekendtgørelse til beskyttelse af skibstrafik. Nu lukker vi det hele af permanent, og det tidligere bomanlæg erstattes med et spritnyt portsystem for ind- og udregistrering, Det hele er forbundet til et nyt it-system, vi hos Port of Aalborg har udviklet, og som fremadrettet skal bruges til adgangskontrol, siger Claus Rosenbeck og fortsætter:





- På den måde sikrer vi, at det kun er personer med godkendt tilladelse, der har adgang til området. Ydermere får vi bedre overblik over, hvilke personer der er indregistreret i tilfælde af en eventuel evakuering.





Krav til sikkerhed og sikring af havneområder stiger Arbejdet med sikringen af terminalen ved Bladt Industries er ét af flere indsatsområder, som Port of Aalborg har sat i gang gennem de senere år for at forbedre sikkerheden - og for at kunne imødekomme stigende krav til sikring af havnefaciliteter.





- Kravene til sikring af havne og havnefaciliteter bliver hele tiden skærpet. Det sker både fra myndighedernes side og fra politiske hold, hvor man i EU generelt ønsker et højere sikkerhedsniveau. Desuden beretter flere af vores samarbejdspartnere om større krav fra kunder og leverandører. Så det vil vi gerne efterleve, og her er Bladt Industries en rigtig god case at starte med, påpeger Claus Rosenbeck.





Styrkelsen af sikkerhedsniveauet i ISPS-området ved Bladt Industries er første etape på Østhavnen, hvorefter arbejdet begynder med de resterende faciliteter på havnen med bulkterminalen som næste etape.





