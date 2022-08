Sverige forlænger kontrollen med passagerskibe

Mandag 15. august 2022 kl: 12:26

© Copyright 2022 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen - Vi må kunne sikre os, at skibene har kontrol over, hvilke passagerer, der er om bord, siger den svenske infrastrukturminister Tomas Eneroth (S), der i den forbindelse understreger, at det er vigtigt at kunne garantere sikkerheden til søs.I foråret skærpede den svenske regering kravet om id-kontrol ved rejser med passagerskibe, så passager altid skal kunne oplyse deres identitet. Tidigere var der blot krav om, at passagerer skulle vise id, hvis der var mistanke om, at de afgav urigtige oplysninger.De skærpede krav gælder året ud - både til og fra Sverige.