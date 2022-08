Erhvervslivets forventninger falder yderligere

KONJUNKTURBAROMETER FOR ERHVERVENE JULI 2022:

Tirsdag 9. august 2022 kl: 12:28

Af: Redaktionen Virksomhedernes forventninger til de kommende tre måneder til beskæftigelse og omsætning/produktion. (Grafik og kilde: Danmarks Statistik - Statistikbanken.dk)I serviceerhvervet er der dog samlet set en lille overvægt af virksomheder, der forventer stigende omsætning og beskæftigelse.I serviceerhvervet falder andelen af virksomheder, der melder om mangel på arbejdskraft marginalt fra 46 procent i juni til 44 procent i juli. I bygge og anlæg falder manglen på arbejdskraft ligeledes fra en andel på 39 procent til 37 procent af virksomhederne.For industrien, der måles kvartalsvis, er faldet større, da andelen nu er 33 procent i tredje kvartal mod 43 procent i andet kvartal. Andelen af virksomheder i byggeriet, der melder om mangel på materialer falder fra 34 procent til 29 procent fra juni til juli, mens de tilsvarende tal for industrien viser et fald fra 65 procent i andet kvartal til 51 procent i tredje kvartal.Virksomhederne er stadig påvirket af stigende priser og forsyningsproblemerMed det seneste konjunkturbarometer er der opdaterede tal fra Danmarks Statistik på, i hvor høj grad virksomhederne er påvirket af invasionen i Ukraine, stigende priser samt problemer med leverancer af energi og varer. Niveauet for erhvervene samlet ændrer sig meget lidt på månedsbasis, men der ses en stigning i industrivirksomheder, der vurderer, at de er i risiko for at måtte afvikles over de næste tre måneder.Erhvervstillidsindikatoren, der sammenvejer industri, bygge og anlæg, serviceerhverv og detailhandel, falder fra 99,9 i juni til 98,2 i juli. Tillidsindikatoren, der også inkluderer forbrugertilliden og således mere bredt belyser økonomien, falder for femte måned i træk fra 87,3 i juni til 85,3 i juli.