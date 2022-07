Post-koncern omsatte mindre i andet kvartal

Mandag 25. juli 2022 kl: 11:34

Nettoomsætningen udgjorde 10.037 millioner svenske kroner. (10.323 millioner svenske kroner) - et fald på -5 procent (13 procent) i fast valuta for sammenlignelige enheder

Pakkemængderne faldt samlet med -7 procent (14 procent)på grund af lavere B2C-mængder

Brevmængderne faldt med -12 procent (-4 procent)

Driftsresultatet (EBIT) udgjorde 214 millioner svenske kroner (518 millioner svenske kroner)

Af: Redaktionen Faldet skal ses i forhold til, at andet kvartal 2021 viste en fremgang på 13 procent i forhold til andet kvartal 2020.Fire hovedpunkter fra kvartalsrapporten - tallene i parentes er tallene fra den tilsvarende kvartalsrapport fra sidste år:- Der er gennemført omfattende tiltag for at kunne håndtere en fortsat udfordrende verden, siger PostNord's koncernchef Annemarie Gardshol.Hun peger på, at resultatet desuden påvirkes negativt af højere transportrelaterede omkostninger, der skyldes inflation, højere brændstofpriser og manglende kapacitet og krigen i Ukraine.- Det er lykkedes os at kompensere for en stor del af de øgede brændstofpriser med et brændstoftillæg, siger Annemarie Gardshol og fortsætter:- Vi har fortsat stort fokus på at tilpasse vores kapacitet og gennemføre hensigtsmæssige tiltag i forhold til de aktuelle forudsætninger ved at foretage nødvendige prisjusteringer og sikre den rigtige bemanding. Vi har øget tempoet i vores forbedringsprogrammer, og det begynder at give resultater.Ifølge koncernchefen er forventningen, at udviklingen i B2C-pakkemængder vil være svag resten af året, da forbrugernes bekymring for privatøkonomien og den reducerede købekraft skaber usikkerhed på e-handelsmarkedet.- Vi forudser en stabil udvikling i B2B-mængder, der i et vist omfang kan opveje dette, siger Annemarie Gardshol.Koncernchefen understreger, at PostNord har fokus på at styrke sit nordiske tilbud og yderligere udnytte sit omfattende nordiske netværk for at opnå større synergieffekter.- Vi fortsætter med at investere i vores netværk for at styrke vores position på e-handelsmarkedet, der på lang sigt vokser. Vi arbejder på grundlag af ambitiøse videnskabeligt baserede mål, og det er positivt, at vores plan om at reducere vores samlede klimaaftryk er godkendt af Science Based Targets initiative, hvilket er en bekræftelse af, at vores omstilling er i overensstemmelse med Parisaftalen.Omstillingen af køretøjsflåden fortsætter hos PostNord i Danmark blandt andet i form af nye el-biler på Fyn og test af en rent eldrevet tung lastbil i Sverige. PostNord besluttede i andet kvartal i år at etablere en stor bæredygtighedscertificeret tredjepartslogistikbygning i Norrköping.Interesserede kan se PostNord’s delrapport for perioden januar-juni 2022





(Rapporten, der findes på svensk - og engelsk - omfatter også kvartalstallene for andet kvartal 2022)









