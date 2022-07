Transporttræningscenter i Vestafrika skal forbedre transporten

Fredag 22. juli 2022 kl: 12:43

Af: Redaktionen Renault Trucks peger på, at centret vil tilføre ny ekspertise til de lokale transportmarkeder og ruste dem til at blive mere effektive i leveringen af varer som mad og medicin i hele regionen.Ved at samle førende aktører i branchen, såsom Carrier, Renault Trucks og Toyota Tsusho, vil Ghanas regering og WFP etablere det første center, som vil tilbyde gratis online og praktisk træning til op til 400 mennesker om året. Der vil blive undervist i vejtransport, flådestyring og sikker transport af temperaturfølsomme varer.- I løbet af de sidste par år har vi set, hvor vigtige og modstandsdygtige forsyningskæderne er - og dette træningscenter er et skridt mod at opbygge mere effektive forsyningskæder i Vestafrika, siger Alex Marianelli, der er WFP's direktør for Supply Chain.- WFP har en lang historie i Vestafrika, og vi er glade for at dele vores viden og erfaring og gennem vores partnere give adgang til den nyeste viden fra førende eksperter.Øget lokal kapacitet og ekspertise i forsyningskæden vil understøtte WFP's nød- og modstandsskabende operationer i sårbare samfund i hele Vestafrika.Byggeriet af centret forventes at begynde senere i år med økonomisk støtte fra Japans regering og Ghanas regering, som en del af de eksisterende WFP-operationer for FN's humanitære indsats.









Gennem centret ønsker partnere og interessenter at løse de udfordringer, der hindrer udviklingen af ​​transportsektoren på tværs af Vestafrika, herunder mangel på uddannelsesmuligheder og begrænset teknisk knowhow.





Om partnerne:



United Nations World Food Programme (WFP) er verdens største humanitære organisation. Organisationen hjælper med at redde liv og giver fødevarehjælp til at bygge bro til fred, stabilitet og velstand for mennesker efter konflikter, katastrofer og påvirkninger fra klimaændringer.





Carrier Global Corporation skaber innovative løsninger, der betyder noget for mennesker og Jorden med en omfattende portefølje af sunde, sikre, bæredygtige og intelligente bygge- og kølemidler på verdensplan





Renault Trucks er en af ​​verdens store inden for transportløsninger, der har forpligtet sig til at levere et fossilfrit produkttilbud inden 2040 og har ambition om at 50 procent af salgsvolumenen i 2030 skal omfatte elektriske køretøjer





Toyota Tsusho Corporation , der er en del af ​​Toyota-koncernen og etableret i 1948, overtog Toyotas salgs- og marketingaktiviteter for det afrikanske marked i 2019 og administrerer et globalt forretningsnetværk





