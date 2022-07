Mange flyver med private delefly uden at kende risikoen

TRAFIKSTYRELSEN:

Torsdag 14. juli 2022 kl: 09:44

Af: Redaktionen I de senere år er det blevet populært at melde sig ind i Facebook-grupper, hvor man nemt og billigt kan købe sig en plads hos en privatpilot, der hurtigt kan flyve ud til en af de mange danske sommerøer eller på sightseeing over storbyen.Alene i Roskilde Lufthavn lander og letter der ifølge passagertal.dk hver sommermåned tilsammen omkring 500 privatfly, hvoraf mange er delefly.Cost-share-flyvninger, som de også bliver kaldt, er ifølge EU's regler lovlige. Det kræver dog, at der maksimalt er seks personer med flyet og piloten ikke tjener penge på flyveturen, men blot får dækket sine udgifter.Får piloten løn, er det ulovlig taxiflyvning.Interesserede kan læse mere om delefly