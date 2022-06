Ny hollandsk lastbilserie får premiere på transportmessen i Hannover

Onsdag 22. juni 2022 kl: 10:47

Af: Redaktionen New Generation DAF XD er baseret på samme platform, som langturslastbilerne XF, XG og XG⁺, der blev kåret som "International Truck of the Year 2022". Dermed vil de nye XD-modller fra DAF få de samme roste funktioner - eksempelvis aerodynamik, drivlinjer, siddestilling og pasform og finish.









New Generation DAF XD har en stor forrude og store sideruder med ultralave rudelister, hvilket giver et ekstra godt udsyn, hvilket er vigtigt i bykørsel. Førerhusets lave placering giver optimalt direkte udsyn, og det samme gør den valgfri kantstensrude. Et godt indirekte udsyn sikres via DAF Corner View og DAF's digitale kamerasystem.





DAF har opnået en øget brændstofeffektivitet og dermed lav CO2 -udledning ved optimeret aerodynamik omkring førerhuset, en ny Paccar MX-11 drivlinje og avancerede chaufførassistentsystemer. DAF Connect vognparkstyringssystemet giver mulighed for tidsbesparelser i forhold til trådløse softwareopdateringer. Flere muligheder for kraftudtag, tilkoblingsmoduler på chassiset og tilslutninger gør lastbilerne opbygningsvenlige.





Chaufførkomfort

New Generation XD byder chaufførerne velkomne i et stort førerhus med en rummelighed på op til knap 10 kubikmeter. Førersædet har et bredt justeringsområder, og rattets justeringsmuligheder garanterer en god kørestilling for chaufføren. XD-modellerne har klare og fuldt digitale instrumentpaneler. Køre- og manøvreevner drager fordel af et helt nyt design af chassisets forende, førerhusaffjedring og bagakselaffjedring.





New Generation DAF XD vil blive lanceret parallelt med DAF CF distributions- og erhvervslastbiler. Produktionen forventes at starte i efteråret 2022.













Billedtekst: DAF lancerer New Generation DAF XD, der er en helt ny generation af distributions- og erhvervslastbiler, på IAA i september.





© Copyright 2022 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.