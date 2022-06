Mand fra Danmark markerede sig på det digitale marked

Mandag 20. juni 2022 kl: 13:20

Procenten af aktiverede lastbiler

Når en kunde køber en MAN lastbil, skal han aktivt vælge at aktivere lastbilen, så der kan åbnes for kommende download af digitale ydelser

Aktivering af MAN ServiceCare

En af de vigtigste digitale ydelser, som MAN tilbyder, er MAN ServiceCare, hvor lastbilen selv måler på en lang række servicepunkter og sender besked til det lokale MAN-værksted, der herefter kalder vognmanden til service, såfremt et af servicepunkterne begynder at afvige fra normalen

Aktivering af gratis eller betalende digitale pakker

Her gør Danmark sig blandt andet bemærket ved at 22 procent af samtlige MAN-køretøjer på vejene benytter pakken ”MAN Compliant”, som eksempelvis dækker download af data fra fartskrivere

Aktivering af MAN Now

MAN Now er det nyeste digitale produkt, hvor kunderne kan lave Over-the-air opdateringer af lastbilen, præcis som det kendes, når man opdaterer sin computer eller mobiltelefon. Med MAN Now kan chaufføren således opdatere sin lastbil på en lang række punker og sikre en bedre performance, imens han kører på landevejen.

Af: Redaktionen Blandt parametrene, som ligger til grund for kåringen, fremhæver MAN Danmark:



Digital Solutions ekspert Jeppe Ø. Andersen får på vegne af MAN Danmark overrakt prisen "Digital Market of The Year" af MAN's danske direktør Malte Kauert samt Customer Service direktør Poul Erik Røgilds og salgsdirektør Frank Nielsen. (Foto: MAN Danmark)





























