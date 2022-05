Affaldsplast kan recirkuleres i Danmark

Onsdag 4. maj 2022 kl: 11:56

Af: Redaktionen Genanvendelse af affald er et vigtigt element i den grønne omstilling. For at realisere S-Regeringens klimamålsætning arbejder man derfor landet over for at udvikle løsninger og indgå partnerskaber, der i stigende grad kan gøre brug af affald som en ressource.Ifølge Affaldsforening smider en dansk husstand godt 50 kg plastikaffald ud hvert år. Det bliver til 175.000 ton brugt plastik om året for hele landet. Ind til nu er langt størstedelen af det sorterede plastaffald blevet sendt til yderligere sortering i Tyskland. Men med det ny anlæg kan miljøvirksomheden Damifo nu sikre, at sorteringen og deraf genanvendelsen af plastikaffald fra de danske husstande kan ske i Danmark.Den nye plastsorteringslinje, som Damifo har udviklet sammen Nopa Nordic A/S, Schela Plast A/S og Aage Vestergaard Larsen A/S gør det muligt via kameragenkendelse at sortere den husstandsindsamlede plast i de forskellige plasttyper, så de derefter kan omdannes til ny plastemballage - eksempelvis emballage til vaskemiddel.







- Vi arbejder hver dag ud fra den grundidé, at alt affald fortjener at blive genavendt og allerhelst som ressourcer i Danmark, og vi har længe haft øje for potentialet i en finere sortering af husstandsindsamlet plast. Plastikaffald er den væsentligste kilde til CO2-udledning fra forbrænding af affald, og derfor er vi utroligt glade for at kunne realisere øget genanvendelse gennem et bredt samarbejde, siger administrerende direktør John Kaldahl fra Damifo A/S.





Haderslevs borgmester Mads Skau (V) klippede den røde snor til den nye plastsorteringslinje, der sætter Haderslev Kommune i front inden for håndtering af borgernes plastaffald.





- Med den nye plastsorteringslinje øges udnyttelsesgraden af plastaffald fra de danske husstande i Haderslev Kommune betydeligt. Dermed vil stort set alt plastaffald fra kommunens borgere blive genanvendt. Vi er verdensmestre i at producere affald. Nu kan vi starte rejsen med at blive verdensmestre i at sortere og indsamle det igen, så det kan blive en ressource inden for cirkulær økonomi. Med den nye plastlinje og samarbejdet med Damifo viser vi nu, at det nytter at indsamle og nytter at sortere, så vi alle kan være med til at gøre en forskel for klimaet. Det er vi stolte af i Haderslev Kommune, siger borgmester Mads Skau.





Regionschef fra Damifo, Christa Engell, klippede den røde snor sammen med borgmesteren. Ifølge hende bliver affald, der genanvendes i Danmark, ikke blot til ressourcer, men også til arbejdspladser, innovation og en plads på det bæredygtige landkort.





- I Damifo er vi superstolte over, at vi er kommet hertil, at vi kan genanvende endnu mere dansk affald i Danmark. Udsortering af det husstandsindsamlede plast i forskellige typer gør, at vi 100 procent. Kan genanvende det i forskellige husholdningsartikler såsom emballage til vaskemiddel. Plastemballagen kan dermed genanvendes igen og igen, så borgerne kan se deres affald som en ressource, der cirkulerer fra affaldsbeholder til dagligvarebutik og hjem i skabet, indtil den er tom og igen bliver til affald og starter en ny rejse mod at blive en ressource, siger Christa Engell.





© Copyright 2022 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.