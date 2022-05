Transportorganisation har fået ny formand

Mandag 2. maj 2022 kl: 10:51

Af: Redaktionen Christian Sørensen Madsen havde på forhånd varslet, at han ville træde tilbage som bestyrelsesformand og ud af bestyrelse for ITD, da organisationen holdt generalforsamlingen i weekenden. Bestyrelsesmedlemmerne Jørn Skov og Lars Jørgen Skov genopstillede heller ikke til bestyrelsen. Det betød valg af tre nye medlemmer - og efterfølgende valg af ny formandPå generalforsamlingen blev Jørn Kudsk, Jens Peter Fallesen og Michael Hansen valgt ind i bestyrelsen, som efterfølgende konstituerede sig med John A. Skovrup som ny formand for ITD, mens Niels Juel Nielsen fortsætter som næstformand. Både John A. Skovrup og Niels Juel Nielsen blev genvalgt på generalforsamlingen.





- Jeg er glad og går ydmygt til opgaven og vil arbejde for at samle foreningen. Selv om jeg er en lille vognmand, vil jeg bestræbe mig på at indfri alle medlemmers forventninger og komme bredt rundt i medlemskredsen, siger John A. Skovrup og fortsætter:







- På den nye bestyrelses vegne sender jeg en stor tak til Christian Sørensen Madsen for hans flotte indsats i ITD’s bestyrelse.





På generalforsamlingen var der desuden nyvalg af Jørn Kudsk, Jens Peter Fallesen og Michael Hansen.







Bestyrelsesmedlemmerne er valgt for to år. Dog er Niels Juel Nielsen kun valgt for et år, da han overtager pladsen efter Christian Sørensen Madsen, som træder ud midt i den valgte periode.







Efter weekendens generalforsamling består ITD's bestyrelse det kommende år af formand John A. Skovrup, næstformand Niels Juel Nielsen, Ib Andersen, Ole Velbæk, Jørn Kudsk, Jens Peter Fallesen og Michael Hansen.







Generalforsamlingen valgte også tre suppleanter til bestyrelsen. Der var nyvalg af Christina Baun Hansen, mens der var genvalg til René Spuur Hansen og Jens Aage Daugaard.





Suppleanter til ITD’s bestyrelse vælges for et år ad gangen.





