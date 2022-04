Kombi-forbindelse forbinder Lübeck med Halmstad

Tirsdag 26. april 2022 kl: 13:59

Af: Redaktionen Den nye forbindelse mellem Tyskland og Sverige, der lægger sig til Kombiverkehr's øvrige forbindelser til og fra Trelleborg, Malmö, Hallsberg, Göteborg og Stockholm, bliver drevet i samarbejde med tyske Spedition Bode.Knudepunktet i Sverige er logistikcenteret på havnen i Halmstad, mens det i Tyskland er Lehmann Terminalen i Dänischburg på havnen i Lübeck, der håndterer trailere, veksellad og containere. Herfra er der via MegaHub Hannover Lehrte forbindelse til intermodale knudepunkter i eksempelvis Verona i Norditalien, Rotterdam i Holland og Lovosice i Tjekkiet, men også til terminaler i Duisburg, Ludwigshafen og München i Tyskland.Togtransporten til og fra Halmstad håndteres af DB Cargo Scandinavia en gang ugentligt i første omgang med under 12 timers transporttid.- Vi er allerede i gang med at planlægge endnu en ugentlig forbindelse fra midt på året, siger Alexander Ochs, der er Managing Director hos Kombiverkehr KG.Hos Kombiverkehr KG ser man Sverige som et intermodalt marked i vækst. Sidste år alene håndterede Kombiverkehr KG over 50.000 lastbiltrailere på tog i den kontinentale trafik. Dertil kom flere tusinde transporter med tog i Kombiverkehr KG's andre ikke direkte intermodale forbindelser via havne ved Østersøen.- Sammen med vore kunder vil vi løfte flere vejtransporter over på mere klimavenlige transporter med tog i korridoren mellem Skandinavien og Middelhavet, siger Alexander Ochs.Ifølge Kombiverkehr KG vil hver transport af en trailer eller container med en last på 25 ton med tog på Lübeck - Halmstad-forbindelsen betyde en CO2-reduktion på 1,2 ton på en rundtur - eller en nedskæring på 70 procent sammenlignet med transport ad landevej.