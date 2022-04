Rednings- og sundhedskoncern får ny finansdirektør

Tirsdag 26. april 2022 kl: 13:01

Christian Baltzer.

Om Christian Baltzer:

Af: Redaktionen Som ny finansdirektør bliver Christian Baltzer medlem af The Executive Management i Falck med ansvar for finans, IT og jura. Christian Baltzer skal dermed fortsætte udviklingen af Falck, som sidste år lancerede en ny strategi om at vokse og udvikle sig som en integreret global sundhedsvirksomhed.Som CEO i Codan Danmark har Christian Baltzer været med til at modernisere og senere forberede salget af Codan Forsikrings danske forretning til Alm. Brand. Han har tidligere været Group CFO i børsnoterede Tryg fra 2016-2018, samt Group CFO i Danske Bank fra 2018-2019.- Med Christian har vi fundet en særdeles stærk og rutineret CFO. Med sin brede ledelsesmæssig baggrund er han den helt rette til at sikre en forretningsdrevet finansfunktion og sikre, at vi får realiseret Falcks fulde vækstpotentiale over de kommende år, siger Falck's bestyrelsesformand Niels Smedegaard.Falck's administrerende direktør Jakob Riis peger på, at Christian Baltzer kommer med en solid finansiel erfaring og at han kan understøtte den fortsatte udvikling af Falck som global leder inden for integrerede sundhedsservices.- Jeg ser meget frem til samarbejdet med Christian og til, at han bliver en del af vores ledelsesteam, siger Jakob Riis, som fremhæver, at Falck gennem en fokuseret indsats har sikret et stærkt økonomisk fundament, og Falck står i dag solidt positioneret til vækst og videre udvikling.Christian Baltzer er uddannet aktuar fra Københavns Universitet og har arbejdet i 23 år i den finansielle sektor, heraf fem år i USA. Han har indgående erfaring med IT og digitalisering af forretningsgange og bringer et stærk datadrevet, strategisk og analytisk mindset med sig til Falck.Christian Baltzer tiltræder 1. juli. Indtil da er Maarit Pokkinen Interim Group CFO i Falck.