Stigende interesse for el-lastbiler betyder arbejde for ny E-Mobility Sales Engineer

Onsdag 20. april 2022 kl: 09:22

Michael Holm Sparlund er ny E-Mobility Sales Engineer hos Volvo Danmark.

Af: Redaktionen Volvo Danmark mærker - ligesom alle andre - at flere og flere virksomheder ønsker at få deres egne el-lastbiler på vejene for at fremme den grønne omstilling og nedbringe CO2-belastningen.Men det kræver flere menneskelige ressourcer. Derfor ansatte Volvo Danmark 1. april Michael Holm Sparlund som E-mobility Sales Engineer. Han skal sammen med Joakim Nilsson, der er Business Development Manager, støtte Volvo Danmarks kunder omkring alternativ og grøn transport.Michael Holm Sparlund er 34 år, bor i Måløv med sin kone og to børn. Han er uddannet busmekaniker hos Volvo Truck Center Taastrup og fortsatte derefter som svend samme sted. Efter 10 år hos Volvo, blev Michael Holm Sparlund ansat i Københavns Lufthavn, hvor han arbejdede som ”selvkørende” busmekaniker med ansvaret for den daglige drift. Det sidste års tid har Michael Holm arbejdet hos SHIFT Electric Moblity som teamleder og EV-tekniker, hvor han beskæftigede sig med BYD og Yutong el-busser.





