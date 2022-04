- Det vil få store konsekvenser for den danske transportbranche

TRANSPORTORGANISATION OM LOVFORSLAG OM ARBEJDSTIDSKONTROL:

Fredag 8. april 2022 kl: 12:11

Af: Redaktionen Lovforslaget er med ITD's formulering "en stor sten i skoen for den danske transportbranche". Derfor vil ITD i lighed med eksempelvis vognmandsorganisationen DTL kæmpe for, at Folketinget ændrer lovforslaget, så "de allerværste konsekvenser for chauffører og vognmænd kan afbødes".Regeringen lægger med lovforslaget, der er baseret i EU's vejpakke, op til at ændre en næsten 20 år gammel praksis om kontrol af chaufførers arbejdstid, hvor det har været op til arbejdsmarkedets parter at håndtere og kontrollere reglerne i den såkaldte Danske Model.

Model har ifølge ITD - og også DTL - virket til alles fordel.





ITD sætter samtidig spørgsmålstegn ved, om det er nødvendigt med nye regler på dette område, som S-Regeringen begrunder lovforslaget med.







- Kontrollen af arbejdstid fungerer rigtig fint under Den Danske Model. Derfor forstår vi ikke, at regeringen ikke har været i stand til at overbevise EU-Kommissionen, om at vi godt kan fortsætte med at håndtere reglerne i det fagretlige system. Det er vi jo alle tilfredse med i Danmark, siger Carina Christensen og peger på, at med lovforslaget - hvis det bliver vedtaget i den fremlagte form - skal vognmænd og chauffører kunne bevise, at de overholder reglerne.





Ved overtrædelser vil der ifølge lovforslaget blive udstedt bøder til både chauffør og vognmand på henholdsvis 1.000 og 2.000 kroner. Bøderne kan dog være højere, hvis der er tale om grove overtrædelser.





Men det kan efter ITD's opfattelse risikere at stikke helt af, hvis Folketinget ikke får fastsat et loft over bøderne.





- Vi må nu sætte vores lid til, at Folketingets partier får ændret på lovforslaget og afbødet de allerværste konsekvenser af Regeringens forslag. Transportbranchen opererer i forvejen i én stor regeljungle, og det sidste vi har brug for, er flere bøder og mere nidkær kontrol af chaufførernes arbejdsliv. Det skræmmer folk væk fra faget, siger Carina Christensen.







Med de nuværende regler har chauffører kunnet få godtgørelse gennem det fagretlige system, hvis deres arbejdstidsregler ikke har været overholdt. Men det vil være slut, hvis det nye lovforslag bliver vedtaget.







- Frem for en model, hvor chaufføren kunne blive tildelt en godtgørelse i det fagretlige system vil regeringen i stedet give dem en bøde. Med lovforslaget er der en stor risiko for, at bøderne hurtigt løber løbsk, hvis ikke Folketinget får fastsat et loft over bøderne på det her område, siger Carina Christensen.







Folketinget har sat lovforslaget på til førstebehandling onsdag 20. april. S-Regeringen foreslår, at de nye regler skal træde i kraft lørdag 21. maj. ITD advarer mod, at Folketingets lovbehandling bliver hastet igennem, da lovforslaget vil få store konsekvenser for den danske transportbranche.





