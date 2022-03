Efterspørgslen efter maskiner til tungeløft er stigende

Torsdag 31. marts 2022 kl: 11:03

Af: Redaktionen - Vi forventer, at efterspørgslen stiger i takt med, at godset bliver tungere og tungere. Samtidig er der kommet et øget fokus på grøn energi og grøn teknologi med for eksempel større og større vindmøller. Det har skabt et stigende behov for intern transport af tungt gods, siger salgschef Jørgen Peter Lund fra N.C. Nielsen.Heavy handling-maskinerne bliver efterspurgt i hele verden. N.C. Nielsen har leveret maskin-løsninger til kunder i Kina, Vietnam, USA og en række europæiske lande. Maskinerne bliver udviklet specifikt til at kunne håndtere sværgods i virksomhederne, hvilket eksempelvis er transport af vindmølletårne, na-celler, betonkonstruktioner, tonstunge maskindele eller lignende.

Øgede kundekrav

Kundernes krav er ifølge N.C. Nielsen øget de senere år. Det handler om økonomiske aspekter som driftssikkerhed, kort tilbagebetalingstid og lave vedligeholdelsesomkostninger. Grøn teknologi, bæredygtighed og energirigtig kørsel er også i fokus, ligesom sikkerheden skal være aktiv og servicen til rådighed døgnet rundt. Og sidst, men ikke mindst skal maskinføreren tilgodeses med et godt udsyn, et lavt støjniveau, ekstraudstyr og ergonomiske detaljer, der kan lette arbejdet i en travl hverdag.







- Fleksibilitet er blevet et nøgleord hos vores kunder. Heavy handling-maskinerne skal kunne udføre flere og flere forskelligartede opgaver. Derfor leverer vi et stigende antal maskiner med ekstraudstyr som f.eks. kroge, container åg, teleskopgafler og jib, der gør dem i stand til at håndtere mange forskellige løfteopgaver, siger Jørgen Peter Lund.







For at imødekomme den globale efterspørgsel har N.C. Nielsen oprustet på Heavy handling-området. Som full-line leverandør har N.C. Nielsen opbygget en specialafdeling med alle kompetencer inden for rådgivning, projektledelse, maskinkonstruktion. En ny produktionsbygning i Balling, Danmark rummer alle tekniske faciliteter til opbygning af maskinerne.





- Der foregår et spændende arbejde i forbindelse med udviklingen af hver eneste maskine, da alle Heavy handling-løsninger bliver skabt i et tæt samarbejde med kunden. Ved at invitere kunden indenfor i processen og i vores avancerede produktionsafdeling, får de et levende indblik i, at alt er muligt i det innovative udviklingsarbejde, siger salgschefen.













