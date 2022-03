Tidligere V-minister bliver administrerende direktør for nu energiorganisation

Fredag 25. marts 2022 kl: 11:05

Om Kristian Jensen:

Særlig repræsentant for Danmark vedr. valget til FN’s Sikkerhedsråd marts 2021

Næstformand Venstre 2009 - 2019

Folketingsmedlem 1998 - 2021

Finansminister 2016 - 2019

Udenrigsminister 2015 - 2016

Skatteminister 2004 - 2010

Af: Redaktionen - Jeg er glad og stolt over, at kunne tiltræde som administrerende direktør for Green Power Denmark. Intet er vigtigere lige nu end at sætte tempo på den grønne omstilling og elektrificeringen, og det er kernen i Green Power Denmarks arbejde. Det er på alle måder et drømmejob, siger Kristian Jensen, der som nævn er tidligere næstformand Venstre og tidligere skatte-, udenrigs- og finansminister i flere Venstre-ledede regeringer.Kristian Jensen fremhæver, at den nye organisation, Green Power Denmark, der så dagens lys 23. marts ved en fusion mellem organisationerne Dansk Energi, Wind Denmark og Dansk Solkraft. Den nye organisation har til formål at samler alle aktører, der ønsker en accelereret elektrificering med grøn strøm i Danmark.- Med de unikke kompetencer vi har inden for grøn energi og forsyning i Danmark, står vi stærkt, og vi har alle muligheder for at præge den grønne omstilling på en måde, der ikke er set tidligere, siger Kristian Jensen og fortsætter:- Selv om det er svært at forlade Udenrigsministeriet, så forlader jeg det, som jeg har kaldt verdens sjoveste job for at tage fat på verdens vigtigste job: at sikre hurtig omstilling og konkurrencedygtig grøn energi. Med tanke på klimaets tilstand og sikkerhedssituationen i Europa er det tydeligt, at vi får travlt fra starten.Green Power Denmark's formand, Jesper Hjulmand, ser frem til samarbejdet med Kristian Jensen.- Vi har i Kristian fundet en yderst kompetent direktør til at stå i spidsen for Green Power Denmark og en samlet stærk energisektor, og vi glæder os til at få ham med om bord. Kristian er med sin store politiske indsigt og erfaring fra medlemsorganisationer den helt rette til at samle vores mange medlemmer om den fælles ambition at bidrage til Danmarks position som globalt foregangsland indenfor grøn energi, grøn teknologi og grøn infrastruktur og endegyldigt målsætningen om en fossilfri fremtid, siger formanden for den nye organisation.Kristian Jensen tiltræder efter nærmere aftale med Udenrigsministeriet, når han er frigjort for indgåede aftaler og senest ved udgangen af april. Kristian Jensen har på nuværende tidspunkt ikke yderligere kommentarer.Green Power Denmark blev etableret 23. marts 2022 ved en fusion af Dansk Energi, Wind Denmark og Dansk Solkraft. Organisationen har for nuværende to kontorer i København og kontor i Aarhus og Bruxelles. I alt er der ca. 125 fuldtidsansatteKristian Jensen stoppede efter 23 år som medlem af Folketinget sidste år for at blive særlig repræsentant for Danmark i FN, hvor han har arbejdet for, at Danmark får en plads i FN’s sikkerhedsråd i 2025.