Tømmerhandel får tre-akslet lastbil med kran

Torsdag 17. marts 2022 kl: 11:13

© Copyright 2022 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Den nye tre-akslede lastbil, der har luftaffjedring på alle aksler, drives af en 11 liters motor på 460 hk under Globetrotter-førerhuset, der er leveret med Komfort førerhuspakke, der blandt andet indeholder informationssystem med navigation og Volvo Connect samt mulighed for tilslutning af op til otte kameraer.Til førerhuset hører også Udsynspakke+ med regnsensor, LED-forlygter, hjørnebelysning og blindvinkel kamera i passagersiden.Bilen er opbygget med trælastlad fra Lavmands A/S med varme i værktøjskassen og stor strøkasse. I bagenden er der monteret en Palfinger PK 24001-kran.Kim Jørgensen fra Volvo Truck Center Taastrup har stået for salg og levering af denne nye Volvo FM.