Værft i Vendsyssel vender affald til genbrug

Onsdag 9. marts 2022 kl: 10:18

Af: Redaktionen Som hos mange andre virksomheder, så var et af incitamenterne ved at optimere arbejdet med grøn omstilling og bæredygtighed en økonomisk gevinst i form af salget af jern og metal til genbrug. Hirtshals Yard tog for mange år siden skridtet videre med at sortere i forhold til ønsket om også at gøre noget godt for miljøet. Denne proces bliver hele tiden justeret og tilpasset, for at sikre endnu bedre håndtering af affaldet.Ifølge CEO ved Hirtshals Yard, Peter Jørgensen, så skal sorteringen og genbrug udvides yderligere.- Når man arbejder inden for værftsindustrien og arbejder med at bryde ting ned, så er det nødvendigt at kunne affaldssortere i et stort antal fraktioner, og derfor er det også et område, som vil blive løbende udvidet. Et af de steder, hvor vi kan se en mulig for at udvide indsatsen, er ved fx bedre information til mandskabet på skibene. Besætningen på de skibe, som kommer igennem vores system, kommer ofte fra lande, som ikke har samme standard for affaldssortering som Denmark, og derfor er der stadig en del materialer, som ikke bliver genbrugt i den stil, som er muligt, siger han.Fra og med 2023 vil virksomheder som Hirtshals Yard blive underlagt de samme regler om sortering som almindelige husstande. Derfor er næste skridt her blandt andet sortering af kabysaffald, som i dag ofte bliver afleveret i en stor blanding af madaffald, glas, pap, metal, plast med mere.