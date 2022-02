Storm kan lukke Storebæltsbroen fredag aften og lørdag morgen

Fredag 18. februar 2022 kl: 11:12

Af: Redaktionen I de to perioder varsler DMI en vindstyrke på over 25 m/s. Når vindstyrken kommer over 25 m/s lukker Storebæltsbroen for al biltrafik af hensyn til trafikanternes sikkerhed.Sund & Bælt, der driver Storebæltsforbindelsen, opfordrer derfor alle trafikanter, der skal over Storebæltsbroen i disse perioder, til at køre på andre tidspunkter.Fredag eftermiddag forventer DMI vindstyrker på over 15 m/s, stigende i aften- og nattetimerne. Når vinden kommer over 15 m/s, forbydes vindfølsomme køretøjer at passere Storebæltsbroen.Vi gør her på transportnyhederne.dk opmærksom på, at der er tale om en prognose.