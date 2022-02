Flere godstog en nogensinde ankom til svensk havn

Tirsdag 15. februar 2022 kl: 11:06

Af: Redaktionen

Sammenlignet med 2020 er der tale om en vækst på 9 procent. En forklaring på fremgangen er, at der i løbet af 2021 blev etableret fire nye togpendler. Dertil kommer flere afgange og øget kapacitet på de eksisterende forbindelser.









”Alle vil tage toget”

Antti Laakso, der er Senior Logistics Development Manager hos Göteborgs Hamn AB, peger på, at interessen for transport med tog er stet mærkbart i forhold til for et par år siden.









- Alle vil tage toge nu, siger hun og forklarer, at det er en konsekvens af den høje kapacitet, som jernbanetransport tilbyder og fortsat øget miljøbevidsthed hos transportkøberne.









- Jernbanen er også blevet endnu stærkere i forhold til vejtransport på grund af øgede dieselpriser og chaufførmangel, siger Antti Laakso.









Hos Göteborgs Hamn har man arbejdet langsigtet gennem den seneste snes år for at styrke infrastrukturen på havnen gennem havnens banekoncept - Railport Scanidinavia - der er et arbejde, der sker i samarbejde med blndt andet Trafikverket og terminaloperatørerne på havnen i Göteborg.









Systemet er blevet styrket med udbygning og oprustning af Hamnbanan, der leder til og fra havnen. På havneområderne er effektiviteten blevet øget gennem satsninger på sportilslutninger og ikke mindst APM Terminals store investeringer i containerterminalens jernbanehåndtering.









Göteborgs Havn oplyser, at over 60 procent af det landbaserede containergodset til og fra havnen i dag kommer med tog. Det er et niveau, som få andre internationale havne kan nå, men det udfordrer på lidt længere sigt systemerne, da en stadig øget efterspørgsel vil kræver udbygning af de svenske jernbaner.









Allerede næste år ventes antallet af containere transporteret med tog til og fra havnen i Göteborg at overstige 500.000 teu.





