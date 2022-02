Ny minister må hjælpe branchen med at skaffe arbejdskraft

ARBEJDSGIVERORGANISATION PÅ TRANSPORTOMRÅDET:

Tirsdag 8. februar 2022 kl: 10:35

Det var et overraskende ministerskifte, som rundede sidste uge af. Men velkommen til Trine Bramsen som ny transportminister. Hun skal være med til at løse to store udfordringer for vejgodstransporten – mangel på arbejdskraft og den grønne omstilling.





Mangel på arbejdskraft rammer alle dele af erhvervslivet. Det er et akut og alvorligt problem for det danske samfund og virksomhederne. Regeringen har endnu ikke løst problemet. Den politiske aftale, som blev indgået for et par uger siden, har ikke et flertal i Folketinget bag sig. Politisk er tingene gået i hårdknude, og der er brug for, at regeringen løsner knuden.





I vejgodstransporten mærker vi konsekvenserne tydeligt. Virksomheder må sige nej til ordrer, og der er eksempler på virksomheder, som har solgt deres lastbiler, fordi de ikke kan finde chauffører til at køre dem. Det bør være topprioritet for den nye transportminister at hjælpe branchen med dette problem.





Den anden store udfordring er den grønne omstilling. Virksomhederne prøver forsigtigt at finde en vej med investeringer i lastbiler, som kører på strøm eller biogas. Men der mangler en politisk retning, og der mangler en vilje til at hjælpe branchen. Investeringerne i ”grønne” lastbiler er så stor, at virksomhederne ikke kan bære dem alene.

