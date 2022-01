Vognmand i Padborg har fået tre ud af fem nye trækkere

Mandag 24. januar 2022 kl: 11:12

© Copyright 2022 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Bilerne er fra fabrikken udstyret med lufthorn på taget og har stort oliefyr, komplet spoilersæt på førerhus, køleskab, ACC og læderrat. Øverste køje kan omdannes til opbevaring.Alle biler er opbygget med værktøjskasse i højre side, stænklapper og fire LED-arbejdslys. Herudover blitz LED på taget, SRI-lyskasse, to fjernlys på taget samt to spærrehaner og Nato/lift stik.Volvo Truck Center Viborg , der har opbygget og leveret den tre nye trækkere, forventer at levere yderligere to af samme type inden for den kommende månedstid.Det er Lars Herslund, der har stået for salg og levering.