Vognmandsformand fylder 50 år

Onsdag 19. januar 2022 kl: 10:18

Martin Danielsen er ”Fynbo” med stort F og bosat i Langeskov. Han har som vognmandssøn haft lastbiltransporten inden for huden siden fødslen og overtog som 24-årig familievirksomheden Peter Danielsen Transport A/S i Langeskov sammen med sin søster. Ejertitlen blev i 2013 vekslet til en direktørstilling efter fusion mellem familiefirmaet og Poul Schou A/S Stykgodsafdeling.



Martin Danielsen har gennem flere år engageret sig i foreningsarbejdet i DTL - Danske Vognmænd. Han har haft mangeårigt sæde i bestyrelsen i Fyns Vognmandsforening samt i DTL’s hovedbestyrelse. I 2014 tog han springet fra næstformand til formand for DTL - Danske Vognmænd, hvor han nu præsiderer på ottende år. Dertil kommer medlemskab af Dansk Erhvervs forretningsudvalg og i bestyrelsen for arbejdsløshedskassen ASE samt Hedorfs Fond.



Martin Danielsen er uddannet cand.merc. i finansiering og regnskab ved Syddansk Universitet. Fritiden nydes blandt andet i sommerhuset i Bøjden, hvor en optimal start på weekenden er en tidlig løbetur langs kysten lørdag morgen.





Af: Redaktionen DTL skriver i anledning af Martin Danielsens 50 årsdag: