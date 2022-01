Flere lastbiler tog hurtigfærgerne over Kattegat

Mandag 17. januar 2022 kl: 09:44

Af: Redaktionen Corona-tiden har betydet, at flere har arbejdet hjemme, hvilket gav plads på vogndækkene på Molslinjens hurtigfærger på Kattegat, hvor der var færre personbiler end normalt. Til gengæld var fragten ikke så påvirket af corona.- Der skulle nærmest endnu flere varer frem og tilbage mellem landsdelene, siger Molslinjens kommercielle direktør, Jesper Skovgaard.Molslinjen valgte helt enkelt at sætte priserne for at få lastbiler med hurtigfærgerne ned. Priserne blev mellem 33 og 45 procent billigere i foråret 2020.Siden er priserne holdt i ro, og det kan ses på Molslinjens overførselstal for 2021, hvor antallet af overførte lastbiler er steget fra 6.028 i 2020 til 10.429 i 2021. En stigning på 73 procent.- Det er klart, at vi med reducerede priser ikke kan holde den samme indtjening, men den øgede fragtmængde har været med til at hjælpe os gennem perioder med mindre privat trafik, siger Jesper Skovgaard.Det er mest den lette fragt, som finder vej over Kattegat, da færgerne har et maksimum på 40 ton for den enkelte lastbil. Lastbilerne passer godt ind i privattrafikken, hvor de fyldte færger oftest findes omkring weekender, mens lastbilerne typisk skal med i hverdagene.- Vi er i konkurrence med broen over Storebælt her. Staten har af flere omgange valgt at sænke priserne - og så følger vi med, siger Jesper Skovgaard.Det koster omkring 1.200 kroner plus moms at få en lastbil med på en af Molslinjens hurtigfærger på Kattegat.Listeprisen for at kunne køre over Storebæltsbroen med en lastbil på mellem 10 og 20 meter er 772 kroner plus moms.