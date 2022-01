Dansk transportkoncern etablerer togforbindelse med kølecontainere mellem syd og nordvestspanien

Fredag 14. januar 2022 kl: 12:03

Af: Redaktionen Kølecontainere, der sendes med den nye forbindelse fra Algeciras vil ankomme ved middagstid om fredagen. A.P. Moller - Maersk peger på, at den nye forbindelse vil give firmaer i Galicien i det nordvestlige Spanien øget fleksibilitet, da den åbner for weekend-leverancer i Galicien. Derudover åbner forbindelse for mindre CO2-udslip i forhold ti vejtransport.