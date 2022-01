Rådgivningsfirma indgår to rammeaftaler på metro- og letbaneområdet

Tirsdag 4. januar 2022 kl: 11:20

Kulminationen på flere års indsats



© Copyright 2022 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen (Foto: Colourbox)- Tildelingen af disse rammeaftaler er et stort skridt fremad for Niras. Metroselskabet er en ny kunde for os, mens vi har en del erfaring med at arbejde for Hovedstadens Letbane fra Ring 3 projektet, siger direktør for Infrastruktur i Niras, Carsten Heine Lund.- Vi er både stolte og ydmyge over nu at være med helt oppe i superligaen, når det kommer til store infrastrukturprojekter i Hovedstaden, siger han videre.Opgaverne under rammeaftalerne kan blandt andet omfatte rådgivning i forbindelse med udvikling af nye metro- og/eller letbanestrækninger, projekteringsopgaver samt vedligeholdelse af eksisterende anlæg. Fagområderne omhandler blandt andet tunneler, geoteknik, linjeføring, elektriske og mekaniske installationer, stationer, jernbane sikkerhed, kørende materiel, kørestrøm og miljøforhold.Særligt for tunnelteamet i Niras er rammeaftalerne et foreløbigt højdepunkt på den udvikling, man har været i gennem de seneste fem år.- Vi fik vores første egentlige tunnelprojekt med Damhusledningen, og lige siden har vi arbejdet på at opbygge vores kompetencer på området gennem en række andre tunnelprojekter til skybrudssikring som eksempelvis Kalvebod skybrudstunnel og en tilsvarende tunnel i Malmø. Og nu står vi et sted, hvor vi er fuldt ud i stand til at klare de helt store tunnelprojekter, siger Christoffer Truelsen, der er Vice President for tunnelområdet hos Niras.Han understreger, at Niras ved at opruste de seneste år inden for tunnelområdet, står endnu bedre rustet.- Vi er lykkes med at ansætte en række internationale eksperter, så vi nu har et særdeles stærkt og kompetent tunnel team, der kan løse projekter i den helt store skala, siger han.Af kommende opgaver, der potentielt skal løses under rammeaftalerne kan nævens forlængelse af metroen i Nordhavn og en ny metro til Lynetteholmen.