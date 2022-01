Inspektionsfirma kører ud med syv-akslet vogntog med tip og kran

Mandag 3. januar 2022 kl: 12:53

Af: Redaktionen Sawo's afdeling i Kolding har stået for opbygningen af den fire-akslede Scania R 540 B8X4*4NB med en Hiab X-HiPro 302 EP-5 CD kran i 30 tm-klassen med manuelt opsvingbare støtteben og fem hydrauliske udskud, som giver kranen en hydraulisk rækkevidde på 15,1 meter.Forvognens tippelad er et Nopa FTPL320 tre-vejstip med kattelem i forsmækken (lille aftagelig sektion i forsmækkens venstre side) samt automat- og svenskerbagsmæk, der åbnes i højre side. Sidehøjden er 1.000 mm med pendel lodret, så siden kan lukkes ned i ca. 170 grader.Kærren er en tre-akslet Nopa KTS240 med tre-vejs tip, 1.100 mm sider, surringskroge under ladrammen i hver side samt fire sæt aftagelige stolper.