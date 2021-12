Transportorganisation skal have ny direktør

Onsdag 1. december 2021 kl: 10:12

Af: Redaktionen - Jeg har længe planlagt for mig selv, at når ITD som forening i 2023 fylder 75 år, så skal det være med en ny administrerende direktør i spidsen. Jeg har været rigtig glad for min tid i ITD, men efter mere end fem år er tiden inde til, at jeg gerne vil prøve nye opgaver og udfordringer i mit arbejdsliv. Jeg overlader derfor trygt rattet i ITD til en anden, siger Carina Christensen, der både har en baggrund som minister, virksomhedsejer og direktør i flere virksomheder.Christian Sørensen Madsen, der er bestyrelsesformand i ITD, takker Carina Christensen for hendes ihærdige og solide arbejde for at sikre optimale rammevilkår for vejgodstransporten.





- Vi har selvfølgelig fuld forståelse for, at Carina nu ønsker at prøve noget nyt, og vi ønsker hende alt det bedste. Carina har gennem mange år ydet en stærk arbejdsindsats for vognmændene og transporterhvervet. Det har været en styrke for vores forening og medlemsvirksomheder, og jeg vil gerne takke Carina for hendes store og loyale indsats, siger Christian Sørensen Madsen, der driver vognmandsfirmaet S. Chr. Sørensen A/S i Skodborg i det nordlige Sønderjylland.





Carina Christensen, der er 49 år, blev ansat i ITD-koncernen i januar 2017.









