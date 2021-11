Containerne når nye højder - også i antal

Mandag 22. november 2021 kl: 10:49

Af: Redaktionen Den stigende containeromsætning, der bygger på en øget import og stigende markedsandele, betyder, at al omsætning fra fra nu og frem til årsskiftet vil være øget vækst i 2021.Thomas Haber Borch, der er administrerende direktør i Aarhus Havn, viser en analyse af omsætningen, at eksporten af containergods stadig er noget større end importen, men de største stigninger i 2021 er dog sket på importområdet.- All time high på omsætning giver altid en god fornemmelse, som forstærkes yderligere, fordi vi har indtryk af, at flere importører vælger Aarhus som destination fremfor at sejle godset til Hamborg og derefter køre det til Danmark, siger Thomas Haber Borch.Han peger på, at den måske ændrede adfærd både skaber flere arbejdspladser og mere vækst i Danmark samtidig med, at det er CO2-besparende at sejle godset hele vejen til Danmark.- Vi kan se af de seneste tal fra Danmarks Statistik, at vi øger vores markedsandele i øjeblikket. Vi har i en lang periode haft ca. 65 procent af containeromsætningen her i landet. Men nu nærmer vi os 70 procent. Det kan selvfølgelig være et udtryk for, at vi tager noget fra andre danske havne, men min fornemmelse er, at vi henter det meste i udlandet, siger Thomas Haber Borch.