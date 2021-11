Beboer på villavej kastede belægningssten mod is-bil

Mandag 22. november 2021 kl: 10:23

Af: Redaktionen Østjyllands Politi, der efterfølgende anholdt manden på hans bopæl og sigtede ham for at have forvoldt fare for Hjem Is-chaufførens liv og førlighed.

Østjyllands Politi forklarer, at chaufføren i Hjem Is-bilen fredag aften lidt før klokken 19 kom kørende med lav hastighed ad Elsdyrvej i Randers. Pludselig stod den 56 årige mand foran Hjem Is bilen og kastede en større belægningssten mod forruden i førersiden.







Den anholdte man fortalte til politiet, at han følte sig forstyrret, når Hjem Is bilen ringede med klokken på vejen.









Fredag aften blev det ”for meget” for ham, og han løb ud på vejen og kastede stenen mod bilen.



© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.