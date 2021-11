Det er et køretøj perfekt tilpasset last-mile leverancer i byerne

RENAULT TRUCKS OM EL-VAREBIL MED ØGET RÆKKEVIDDE:

Torsdag 18. november 2021 kl: 16:38

Red Edition er Renault Trucks' erhvervskøretøjer

Totalvægt: 3.1 t og 3.5 t

Elektriske motorer med 57 kW

Maksimalt frejningsmoment: 225 Nm

Maksimal hastighed: 100 km/t

Batterilagring: 52 kWh lithium-ion batterier

WLTP Bykørsel rækkevidde: 244 km

Rækkevidde: op til 190 km

Af: Redaktionen Derudover har Renault Trucks med den nye Master Z.E. gjort det muligt for chauffører at arbejde endnu mere let og sikkert i byområder. Det elektriske køretøj er eksempelvis udstyret med bakkameraer og blindvinkelspejl. Renault Trucks Master Z.E. leveres desuden med elektronisk advarselslyd, der ved hastigheder på under 30 km/t advarer fodgængere om, at det elektriske køretøj nærmer sig.Renault Trucks Electric Master fås i tre modeller - varevogn, chassis og platformchassis - og i otte versioner (tre længder og to højder) med en garanti på chassiset i to år eller 100.000 kilometer og en batterigaranti på otte år eller 160.000 kilometer.Renault Trucks Master Z.E. er en del af Renault Trucks’ udvalg af fuldelektriske lastbiler, som ud over den elektriske Master omfatter en 16-tons D Z.E., en 19-tons D Wide Z.E. og en 26 tons D Wide Z.E.Ligesom dieselversionen markedsføres den elektriske Master under navnet Red Edition, der er et eksklusivt varemærke for Renault Trucks' erhvervskøretøjer, som er udstyret med specialudstyr.Gennem Red Edition stiller Renault Trucks sin lastvognsekspertise og ​​sit store forhandler- og servicenetværk til rådighed for sine erhvervskunder. Her tilbydes kunderne garanti for service, der er skræddersyet til behovet for professionelle erhvervskunder, herunder eksperter i vedligeholdelse og reparation af alle typer lastbiler, hurtig afhentning af køretøjer på udvidede tidspunkter, der passer til chaufførens tidsplaner, en 24/7 assistance service samt et køretøj, hvis kundens varebil er ude af drift.Tekniske data for Renault Trucks Master Z.E.