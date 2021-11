Efterspørgslen efter afgange til USA stiger - flyselskab øger afgange

Fredag 12. november 2021 kl: 07:09

SAS’ linjer og frekvenser til USA frem til efter nytår:



Af: Redaktionen - Det er glædeligt, at vi nu kan øge antallet af afgange og derved tilbyde de rejsende muligheden for endelig at rejse til den anden side af Atlanten for at opleve USA og mødes med slægtninge og venner, siger Karl Sandlund, der er kommerciel direktør i SAS.SAS tilbyder op til 100 afgange pr. uge over jul og nytår til og fra Skandinavien.SAS genoptog ruten til Miami fra Stockholm 8. november. Fra København genoptog SAS ruten 10. november og fra Oslo 11. november. Det betyder i praksis, at SAS har daglige afgange fra Skandinavien til Miami denne vinter.SAS øger også antallet af afgange til New York og flyver fra og med november to daglige afgange fra København, Oslo og Stockholm.SAS flyver dagligt til Chicago fra København og påbegynder flyvninger fra Stockholm til Chicago i midten af december.Fra København øger SAS antallet af afgange til Los Angeles, San Francisco og Washington D.C. i perioden omkring jul og nytår.





København New York 7 gange pr. uge København Chicago 7 gange pr. uge København Los Angeles Op til 7 gange pr. uge København San Francisco Op til 5 gange pr. uge København Washington D.C. Op til 5 gange pr. uge København Miami Op til 4 gange pr. uge Oslo New York 2 gange pr. uge Oslo Miami 1 gang pr. uge Stockholm New York 5 gange pr. uge Stockholm Miami Op til 4 gange pr. uge Stockholm Chicago Op til 3 gange pr. uge

