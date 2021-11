Lastbiler fra østsvensk producent er blevet trimmet og opdateret

Torsdag 11. november 2021 kl: 15:19

© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Produktlanceringen omfatter en ny motorplatform med Euro 6-motorer, der spænder fra 420 hk til 560 hk. Scania lover med de nye drivliner brændstofbesparelser, der typisk kan nå op på 8 procent for lastbiler i langturskørsel.Alle motorer kan potentielt køre på HVO-biodiesel, og to af dem kan bestilles i versioner, der kan køre på FAME-biodiesel.Scania vil følge op på de nye drivliner med yderligere motorversioner på markeder uden for Europa og til kørsel på biogas. De nye drivliner vil også omfatte også nye gearkasser og bagaksler samt service-setup'et, Scania ProCare, til kunder, der efterspørger 100 procent planlagt oppetid. Scania introducerer også en mulighed for digitale sidespejle for øget sikkerhed.- Det, vi introducerer i dag, er ikke kun en ny motorplatform, men et stort initiativ for at styrke Scania's brancheførende position inden for bæredygtig transport i resten af dette årti, siger Alexander Vlaskamp, der er Executive Vice President og chef for Sales and Marketing på Scania.- Vores stærke fokus på transporteffektivitet guider os i skiftet mod en bæredygtig verden, et skifte, der vil drage stor nytte af vores nye drivline, tilføjer han og peger på, at transportverdenen er i hastig forandring- Kundernes krav om den bedste samlede driftsøkonomi og en bæredygtig fremtid går hånd i hånd, siger Alexander Vlaskamp.Han fremhæver, at Scania har sat målene højt, for at nå de mål for at bremse udledningen af drivhusgasser, der blev fastsat ved Paris-aftalen i 2016.- Hos Scania fortsætter vi ad vores fastlagte vej med at tilbyde en pallette af bæredygtige løsninger til vores kunder, siger Alexander Vlaskamp.- Køretøjer til drift på bæredygtige og vedvarende brændstoffer samt elektrificerede køretøjer vil dramatisk øge deres andel af vores samlede produktion over de nærmeste år, men vi vil alle stadig være afhængige af forbrændingsmotorer i vores daglige liv. Og det er derfor, Scania's nye motorplatform er så vigtig, da den vil bidrage til væsentlige reduktioner af CO2-emissionerne i resten af dette årti, siger han.