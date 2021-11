Maritime uddannelse er blevet godkendt

Torsdag 11. november 2021 kl: 12:03

Af: Redaktionen Danske Rederier driver uddannelsen Danish Shipping Education, der er en uddannelse for spirende shippingtalenter. Danmarks Akkrediteringsinstitution har nu godkendt Danish Shipping Education til niveau 5 i Kvalifikationsrammen for Livslang Læring, så uddannelsen har fået en mere officiel blåstempling.Det betyder, at uddannelsen kan sidestilles med en offentlig erhvervsakademiuddannelse, og at man kan bruge sit uddannelsesbevis til at læse videre andre steder i Europa.- Vi har uddannet trainees siden 2012, men de senere år har vi været i gang med en modernisering og professionalisering af uddannelsen med det klare mål at blive niveaugodkendt. Det er vi meget stolte af, og det vil gavne vores studerende, som får et mere officielt bevis på deres kunnen, siger Anne Windfeldt Trolle, der er direktør for arbejdsmarked, rekruttering og uddannelse i Danske Rederier.



Danish Shipping Education har selv søgt om at blive niveaugodkendt og er blevet godkendt på højest mulige niveau, inden man når bachelorgraden.





Mange af de studerende på uddannelsen er udenlandske trainees, og de kan få stor gavn af, at de nu får et mere officielt bevis med fra uddannelsen.





- Vi er en international branche, hvor folk rykker rundt mellem rederier og kontorer i hele verden. I første omgang giver uddannelsesbeviset nu mulighed for at læse videre i Europa, og vi arbejder benhårdt på at gøre det adgangsgivende til uddannelser i hele verden, siger Anne Windfeldt Trolle.





I øjeblikket er 49 shipping trainees i gang med uddannelsen. De er de første, som har taget hul på den opdaterede udgave af uddannelsen, hvor fag som ”Energy and Fuel” om bunkring af brændstoffer og ”Logistics and Supply Chain Management" om forsyningskæderne mellem skibe og land er på skemaet.





De vil også blive de første, som får det mere adgangsgivende eksamensbevis med fra uddannelsen.







Alle undervisere på Danish Shipping Education er eksterne eksperter fra shippingbranchen og uddannelsesverdenen.





