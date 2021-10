Entreprenør-virksomhed i Fredericia hentede maskintrailer i Hedensted

Torsdag 28. oktober 2021 kl: 12:09

Centralvange i opsvejst højstyrkestål

Kraftigt chassis, der er egnet til tung belastning

Monteret med 9 par kæpstokkehuller og 12 par 10 tons surringsringe

2.500 mm udtræk, der starter fra repos'et

Forbredning til 3.000 mm

Hul til gravearm i bagenden

Hydrauliske to-delte skydebar ramper på 2.950 mm plus 1.740 mm

© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Om den nye maskintrailer:Traileren er leveret med fire elleve-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser. To aksler er selvstyrende.Den nye maskintrailer med udtræk er leveret af Ivan Kristensen fra Lastas Trucks Danmark A/S.Anders Andersen Entreprenør i Fredericia arbejder med først og fremmest med byggeri og anlæg, samt udførelse af alle former for jordarbejde og belægning af eksempelvis terrasser, fortove, indgangspartier, havegange og andre udendørs arealer.