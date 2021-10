Hos Vejdirektoratet er vinteren begyndt

Onsdag 13. oktober 2021 kl: 10:28

Om Vejdirektoratets Vintertjeneste:

Selve indsatsen med både saltbiler og sneplove styres af Vejdirektoratets Vintertjeneste, der har sæde i Vejdirektoratets Vintervagtcentral i Aalborg

Centralen er bemandet med uddannede vintervagter, som hele vinteren overvåget vej- og vejrsituationen og bekæmper glatføre på statsvejene

Hvis vintervagten vurderer, at glatføre er opstået - eller vil opstå, sørger vintervagten for, at der bliver saltet og ryddet sne

Vinterens vejrlig fordrer dog også øget agtpågivenhed fra trafikanterne - ikke mindst, hvis man skal ud at køre i de tidlige morgentimer.

På Vejdirektoratets web-side - vintertrafik.dk - kan man følge saltning af veje og se, hvor saltspredere og sneplove er er i gang - og hvor de har været. Man kan også se de lokale og generelle vintermeldinger her, blandt andet vej- og lufttemperaturer, ligesom siden giver adgang til cirka 400 kameraer

Vinterfakta:

På en normal vinter har Vejdirektoratet udkald til saltning gennemsnitligt 107 gange, og der bliver brugt 58.700 ton salt

Vinteren i Vejdirektoratet varer fra oktober til maj, hvor Vintervagtcentralen overvåger vejenes temperaturer hele døgnet

Vejdirektoratet råder over cirka 250 saltspredere og cirka 600 sneplove, som kan sættes ind, når der er behov for vinterhjælp

Af: Redaktionen I år var det kun en enkelt saltbil, der blev sendt i aktion, og det en anelse tidligere end sidste år, hvor saltbilerne blev kaldt i tjeneste 16. oktober.Det har ellers indtil videre været en mild oktober, men natten til i onsdag kom der en koldfront ind over landet, som gjorde det nødvendigt at salte Svingbroen for at undgå glatte kørespor.