Tirsdag 12. oktober 2021 kl: 20:00

Alex Andersen, Ølund A/S

Ancotrans

Bakkegården Transport

Brdr. Rasmussen Stenstrup A/S

Fmj Transport & Trucking

Freja Transport & Logistics A/S

Frode Laursen A/S

M.B. Pedersen

Poul Schou A/S

Skive Køletransport A/S

Snave Vognmandsforretning ApS

Tor Udlejning ApS

Torben Rafn A/S

Torben Ramsdal A/S

Vognmand Bomholt A/S

- Jeg har lært, at det er svært at se cyklister, og så kan man blive kørt over. Hvis lastbilen kommer først, skal man gå to meter bagved, og hvis cyklisten kommer først, så skal man rykke to meter frem til hajtænderne. Og det var sjovt at komme op i lastbilen, sagde Asmaa Mohamed, der er elev i 1.B på Hasle Skole, inden hun sprang ned fra passagersædet for at undersøge den kritiske zone nærmere.- Vi håber selvfølgelig på, at vi kan give eleverne og deres forældre samt lærerne en oplevelse med lastbiler. Men det store formål er at skabe opmærksomhed om lastbiler og trafiksikkerhed. Målet er mere tryghed på vejene, siger Malene Vitus, der er projektleder for ITD's Lastbilkaravane.- Vi er godt klar over, at vi ikke kan eliminere trafikulykker. Men kan vi bare være med til at redde et enkelt liv og skabe gode vaner, så er det det hele værd for os og vores medlemmer, som jo er ude i trafikken hver dag, mens de holder Danmark kørende.Lastbilkaravanen er medlemmernes kampagne Det er lokale ITD-medlemsvirksomheder, der stiller lastbiler og chauffører til rådighed, når ITD’s trafiksikkerhedskampagner kører ud.I år kører følgende transportvirksomheder med i karavanen: