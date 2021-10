100 elektriske lastbiler skal køre for rederi-koncern

Onsdag 6. oktober 2021 kl: 09:47

© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Skiftet til el-drevne lastbiler er et af flere tiltag hos DFDS i arbejdet med at kunne begrænse CO2-udledningen med 45 procent i 2030.- I DFDS arbejder vi benhårdt på at blive CO2-neutrale, så vi kan tilbyde en bæredygtig leverandørkæde til vores kunder i Europa og Tyrkiet. Elektrificering er et vigtigt element på vejen mod at begrænse vores CO2-aftryk. De el-drevne lastbiler sættes i drift i løbet af 2022 og 2023 som erstatning for almindelige lastbiler, siger Niklas Andersson, der er Executive Vice President med ansvar for logistikdivisionen i DFDS.De bestilte Volvo FM-lastbil kan køre med op til 44 ton totalvægt. Udfasningen af de almindelige lastbiler med forbrændingsmotor sker i løbet af 2022 og 2023, og de nye eldrevne lastbiler kan køre op til 300 km på en opladning. Lastbilerne skal bruges til både korte og lange ture i DFDS' netværk.- Lastbilerne er de bedste i denne klasse, og vores chauffører skal nu oplæres i, hvordan lastbilerne skal køres. DFDS vil gøre brug af Volvo Trucks' viden om økonomisk kørsel, og det tætte samarbejde bidrager til, at DFDS kan bevare konkurrenceevnen i overgangsfasen, siger Niklas Andersson.Hos Volvo Trucks peger administrerende direktør Roger Alm på, at aftalen er et vigtigt skridt i bestræbelserne på at opnå fossilfri transport.- Jeg er meget stolt af det samarbejde, vi har med DFDS. Sammen kan vi nu vise verden, at tunge eldrevne lastbiler allerede i dag er en brugbar løsning. Jeg tror på, at det vil inspirere mange flere kunder til selv at tage det første skridt mod elektrificering, siger Roger Alm.