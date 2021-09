Let lastbil skal køre, hvor pladsen er trang

Torsdag 30. september 2021 kl: 14:00

Af: Jesper Christensen Bilen, der er udstyret med kølemaskine til fødevaredistribution, er opbygget med en Brdr. Plagborg let isoleret sandwichkasse og en 1.500 kg Z-lift. Hertil har Hultsteins Kyl AB monteret en Slimline 12-kølemaskine.Denne nye Volvo lastbil er opbygget til at køre for Coop Danmark A/S - og primært til deres butikker i det indre af København, hvor aflæsningen flere steder foregår i gården og tilkørsel sker gennem smalle passager med lav højde.Den nye Volvo FL er leveret med dagførerhus og Drive pakke, en 210 hk Euro 6 Step D-motor, der kan køre på HVO Biodiesel. Gearkassen er en automatiseret 6-trins I-Sync gearkasse.Lastbilen er leveret med Dynafleet/Volvo Connect-tjenesten samt en Volvo-servicekontrakt, der blandt andet indeholder forebyggende vedligeholdelse og en serviceplan.Bilen er leveret af salgschef Claus Hofman fra Volvo Truck Center i Taastrup.