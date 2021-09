Dansk beton-producent tager elektrisk beton-bil i brug

Onsdag 29. september 2021 kl: 15:34

Fakta om betonbilen:

Volvo FE Electric 6x2 med 266 kWh batterikapacitet, hvilket giver en rækkevidde på op til 150 kilometer

© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Den nye elektriske betonbil skal bidrage til emissionsfrie byggepladser i Danmark, hvilket er en af nøgleanbefalingerne fra regeringens klimapartnerskab for bygge- og anlægssektoren. Foruden emissionsfri aflæsning af beton på byggepladserne sikrer de elektriske betonbiler også et bedre arbejdsmiljø, eftersom støjniveauet halveres og kommer ned på almindeligt samtaleniveau, mens aflæsningen foregår.- Samarbejdet med Unicon omkring omstilling af deres flåde til bæredygtig transport og herunder bæredygtigt byggeri, har været en spændende rejse. Vi er stolte af at vi sammen med Unicon kan præsentere verdens første fuldt elektriske betonbil. Med det viser vi at Volvo er klar til at løse krævende tekniske opgaver med vores elektriske biler, siger Joakim Bansholm Nilsson, der er Business Development Manager - Zero Emission hos Volvo Trucks.I august 2020 kunne Unicon sende Danmarks første og eneste hybride betonlastbil fra Volvo Trucks på vejene, hvorefter flere HVO-drevne betonlastbiler er fulgt efter. Med tiltagene har Unicon taget et stort skridt mod en emissionsfri lastbilflåde efter flere års intensivt udviklingsarbejde i samarbejde med Volvo Trucks og Liebherr-Mischtechnik.