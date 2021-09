Rederikoncern sælger sin containerproduktion

Tirsdag 28. september 2021 kl: 10:11

Af: Jesper Christensen China International Marine Containers Ltd. (CIMC) vil med købet af Maersk Container Industry blive til en af de markedsførende producenter af skibscontainere.CIMC vil overtage hele Maersk Container Industry's organisation og anlæg, hvilket omfatter kølecontainerfabrikken i Qingdao i Kina og udviklingsafdelingen i Tinglev i Sønderjylland, hvor der tidligere har været produktion af kølecontainere.Baggrunden for salget af containerproduktionen er, at A. P. Møller Maersk-koncernen ønsker af holde fokus på at være et containertransport og -logistikselskab, der skaber værdi for kunderne gennem hele transportkæden.A. P. Møller Maersk-koncernen har haft forretningsmæssige relationer til CIMC gennem de seneste 30 år og ser frem til at fortsætte samarbejdet.Maersk Container Industry blev grundlagt i 1991 og har indtil nu være en del af A. P. Møller Maersk-koncernen.