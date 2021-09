Den nye DAF gør dig paf

EFTER TEST I SPANIEN:

Mandag 13. september 2021 kl: 09:52

XF 480 4x2 FT trækker



XG 450 FA 4x2 sololastbil



Plus og minus til nyt viskerarrangement



30 cm med stor virkning



XG+ 530 FT 4x2 trækker



Traditionelle spejle contra kamera/display



Fremragende Corner View



Stor satsning, stor gevinst



Af: Redaktionen ”Start the future”, står der på et lille dusin testbiler, da transportnyhederne.dk's udsendte når frem til Villanueva del Trabuco en god times kørsel fra Malaga. Efter en grundig gennemgang af alle de tekniske nyheder (og de er mange) kaster vi os straks over den første og bedste af de 11 testbiler, propper førerkortet i takografen, vrider nøglen (ja, en go’ gammeldags mekanisk nøgle), og er klar til at rulle ud på en times testrute med en lille smule bykørsel, en del landevejskørsel og endnu mere motorvejskørsel.Vores første testbil er ”grundmodellen” i DAFs nye lastbilprogram med det ny XF-førerhus efter samme opskrift som dagens velkendte XF’ere. Det byder på en ”standard-sovekabine", 65/75 cm bred underkøje, mellemhøjt tag á la dagens SpaceCab med 183 cm indvendig ståhøjde, tre indstigningstrin med 33,5 + 33,5 + 32,5 cm afstand op til gulvet samt en ”motortunnel” på 17 cm midt mellem fører- og passagerstol.Under gulvet ligger DAF's velkendte MX13-motor på 480 hk, som har stort set samme ydelse i forhold til forgængeren, dog med 100 Nm højere drejningsmoment i topgear og max. 2.500 Nm. Den er tilkoblet den velkendte, men forfinede 12-trins, automatiserede ZF TraXon-gearkasse samt DAF’s egen enkeltreducerede bagaksel, nu med en så lav gearing som 2,21:1, så motorens forbedrede drejningsmoment kan udnyttes til lavere motoromdrejninger og dermed lavere brændstofforbrug.Og lad det være sagt med det samme. Den nye DAF XF 480 opleves som et fremragende, velafstemt køretøj. DAF’s marketingsfolk har smurt tykt på i lovprisningen af deres nye lastbiler, men efter prøvekørslen er det svært at sætte en finger på, hvor de har smurt for tykt på.rivlinen fungerer upåklageligt med rigtig god trækkraft til de 40 tons vogntogsvægt, hurtige og velafstemte gearskift, som giver god acceleration samt imponerende motorbremseeffekt. Køreegenskaberne er upåklagelige og får trækker-/trailerkombinationen til at køre som på skinner.Det nye førerhus lever op til alle DAF’s egne lovprisninger omkring støjniveau, komfort og rummelighed, og den nye, digitale instrumentering giver et fremragende overblik over bilens funktioner. Eneste lille minus, som vel ikke er et minus, men snarere et spørgsmålstegn, er de utrolig mange muligheder for individualisering af den digitale instrumentering med så mange funktioner, at det kan virke uoverskueligt og til dels overflødigt, men mon ikke et par ugers tilvænning vil mindske forvirringen …?Næste trin i vores 3-trins ”test-raket” var både et trin ned og et trin op. Trinnet ned var til en to-akslet soloforvogn på 19 tons totalvægt med MX11-motor på 450 hk, og trinnet op var fra XF- til XG-førerhuset med 30 cm længere sovekabine - ja, du læste rigtigt, 30 cm mere plads bag sæderne!et er nye EU-regler om længere dimensioner til forbedret aerodynamik og chaufførkomfort, der har gjort det muligt for DAF som den første europæiske lastbilproducent at forlænge fronten på førerhuset med 16,5 cm til gavn for aerodynamikken og hele 30 cm længere sovekabine til gavn for rummeligheden og dermed komforten.Det er faktisk svært at få øje på forlængelsen af fronten, for det nye førerhus er så harmonisk, at de +16,5 cm næsten ikke bemærkes. Nuvel, forrude, kølergrill og forkofanger er mere krum i det lodrette plan og stikker mere fremad på midten, og forruden har desuden fået markant større krumning ude i siderne, så den rager markant længere frem foran A-stolperne. Det mærkes klart positivt på vindstøjen, som er næsten ikke-eksisterende, og ifølge DAF også klart positivt på brændstoføkonomien i form af hele 19 procent bedre aerodynamik - svarende til 6,3 procent lavere brændstofforbrug. Det er tal, som vi ikke havde mulighed for at efterprøve under testkørslerne, men det lyder troværdigt.Desværre har DAF opgivet sit klassiske visker-arrangement med tre vinduesviskere og erstattet det med to mere moderne viskere. De meget runde hjørner på forruden betyder, at viskerne efterlader forholdsvis store forrudearealer i begge sider, der ikke dækkes af viskerbladene. Til gengæld er viskerbladene af en ny type, hvor de traditionelle sprinklerdyser på viskerarmene er erstattet af en kanal inde i viskerbladet med hele 40 huller, som fordeler sprinklervæsken perfekt på forruden i begge viskerblades længde. Det må være den hidtil bedste løsning, der er set på markedet.Den ”lille” 11-liters motor på 450 hk var mere end rigeligt til den 19 tons solobil, men den figurerer her i introduktionsfasen som den mindste motor i kombination med XG-førerhuset. Mon ikke bilen havde klaret sig lige så fint med den mindre 410 hk-version eller måske endda ”blot” 370’eren, som dog foreløbigt kun fås i kombination med ”det lille” XF-førerhus.XG-førerhuset udmærker sig som nævnt med 30 cm større indvendig længde end XF. Og wow - det kan mærkes. På trods af, at underkøjen er 5-15 cm bredere end i XF’eren, er der stadig 15 cm afstand mellem fører- og passagerstolen og køjen. Det kan udnyttes til at lægge stolenes ryglæn markant længere bagover ved stilstand, pauser og hvil - så meget, at der næsten går tandlægestol i den. Og apropos tandlægestol, så har den nye luksusunderkøje elektrisk manøvrering og kan ”knækkes” i tre dele. Desuden kan både fører- og passagerstol fås på en drejesokkel, så de kan drejes 110 grader med ryglænet mod døren. Dét virker suverænt og giver helt fri bevægelighed indendørs.Følelsen af rummelighed forstærkes yderligere af, at XG-førerhuset er placeret 13 cm højere på chassiset, hvilket har gjort det muligt at sænke motortunnellen i midten af førerhuset med 12 cm til blot 5 cm i forhold til gulvet ved fører- og passagerstol. Alligevel er der stadig kun tre indstigningstrin med 37,5 + 37,5 + 37,5 cm mellem de tre trin.Det har været meget højt prioriteret for DAF at undgå at gøre indstigningen til en bjergbestigning med et fjerde trin, som flere konkurrenter ellers er tyet til på deres højeste modeller. DAF's løsning fungerer rigtig godt! Ydermere er XG-taghøjden og den indvendige ståhøjde forøget med over 20 cm i forhold til XF’eren til 204 cm, så rummeligheden er altså også helt i top.Det skal dog blive endnu mere overbevisende, for vores sidste testkørsel i denne omgang blev i den nye topmodel XG+ med MX13-motor på 530 hk. +’et i modelbetegnelsen indikerer, at XG-førerhuset har fået endnu et nøk opad, når det gælder taghøjde og dermed indvendig ståhøjde.F’eren har som nævnt 183 cm ståhøjde, XG’eren har 204 cm, og XG+ stikker dem med yderligere +15 cm til 217 cm fra gulv til loft. Samtidig har XG+-førerhuset et fremspring over forruden på ca. 10 cm, som forøger pladsen i ”overskabene” markant og giver 273 liters opbevaringsplads, 85 liter mere end i XF og XG.XG+ byder ud over endnu større rummelighed end XF- og XG-førerhusene også på endnu flere muligheder for luksusudstyr, -materialer og -belysning, men det vil blive for omfattende at opremse lækkerierne her. Vi følger op på et senere tidspunkt.Ved testkørslerne var der frit valg mellem traditionelle, udvendige sidespejle og kameraløsninger med indvendige displays på A-stolperne.fter denne testkørers mening er kamera-/displayløsningen klart fremtiden på grund af lavere luftmodstand, men det nuværende udviklingsniveau er endnu ikke helt moden. Ja, den digitale løsning giver en brændstofbesparelse i kraft af lavere luftmodstand - DAF angiver ca. 4,5 procent lavere vindmodstand svarende til 1,4 procent lavere brændstofforbrug. Det gælder vel at mærke kun ved langturskørsel ved overvejende motorvejshastighed, mens besparelsen ved blandet by-, landevejs- og motorvejskørsel vil være mindre. Ved manøvrering, bakning til ramper, til- og frakobling af trailer og lignende giver de traditionelle spejle fortsat et mere ”livagtigt” indtryk med bedre mulighed for afstandsbedømmelse, og da de nye sidespejle desuden er udformet med meget smalle spejlhuse og rigtig godt udsyn mellem spejle og A-stolpe, er de fortsat at foretrække.Når det gælder udsynet lige foran og til højre for førerhuset, er DAFs nye, digitale Corner View-kamera til gengæld suverænt og helt overlegent i forhold til det traditionelle frontspejl over forruden og nærzonespejlet over sideruden i passagersiden.AF Corner View er placeret på det forreste, højre førerhushjørne på højde med den markant lavere underkant af forruden, og giver klart bedre udsyn i det kritiske område lige til højre og lige foran førerhuset end de gammeldags, højt placerede front- og nærzonespejle. Heldigvis har DAF gjort det muligt at kombinere de traditionelle sidespejle med det digitale Corner View-kamera, hvilket må anses at være den optimale kombination.Og apropos elektrisk contra manuel, så er der også frit valg mellem et lille, elegant, elektrisk håndbremsegreb og et ”gammeldags”, manuelt vippe-håndbremsegreb. Der er endnu ingen, der har kunne argumentere overbevisende for fordelene ved den elektriske løsning, så vi foretrækker indtil videre at være gammeldags også på dette punkt.Vi testede tre forskellige lastbiler fra DAF’s nye lastbilserie med så forskellige specifikations-kombinationer som muligt. Alligevel er vores foreløbige indtryk af DAF’s XF-, XG- og XG+-lastbiler yderst positive på stort set fleste punkter. DAF har satset stort med den nye lastbilserie, og det ser ud til, at de fremtidige DAF-kunder vil vinde stort. Vi er i hvert fald helt paf over de nye DAF.Læs med på transportnyhederne.dk i den kommende tid, hvor vi vil berette mere om de nye DAF’er. Og besøg DAF på Transport 2021 i Herning senere i denne uge, hvor de nye lastbiler vil indtage en central placering på stand D3230.











© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.