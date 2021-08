Søfolk får tilbudt vaccine i danske havne

Mandag 30. august 2021 kl: 10:59

Et enkelt stik er ideelt

© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen I praksis betyder det, at når et skib kalder en dansk havn, bliver det muligt at få vaccineret hele besætningen.I Danske Rederier skaber den nye mulighed for vaccination af søfolk stor glæde.- Det er meget positivt at endnu flere søfolk nu kan blive vaccineret. En Covid-vaccination er ofte deres billet til at kunne rejse rundt i verden for at på- og afmønstre skibene. Samtidig har en del af søfolkene fra for eksempel Filippinerne og Indien ikke samme adgang til vacciner i hjemlandet, og her har vi som søfartsnation mulighed for at give dem en hjælpende hånd, siger Jacob Meldgaard, der er administrerende direktør i rederikoncernen Torm A/S og formand for organisationen Danske Rederier.Dansk Metal, der organiserer søfolk, var sammen med Danske Rederier afsender på et brev til sundhedsministeren tidligere på året, hvori ønsket om vacciner til søfolkene blev udtrykt. Derfor glæder formand Claus Jensen sig også over udsigten til flere vaccinerede søfolk:- Vi skal passe godt på vores søfolk, og derfor bør det også være muligt at blive vaccineret, når man kalder dansk havn, uanset hvilken farve ens pas har. Søfolkene har knoklet hårdt under hele coronakrisen, og derfor giver det også god mening, at de nu kan blive tilbudt en vaccine i Danmark, hvis de ønsker det, siger Claus Jensen.I praksis vil det være private virksomheder, som står for vaccinationerne, og da søfolkene opholder sig kortvarigt i havn, vil det være ideelt at vaccinere med Johnson & Johnson, som kun kræver ét stik.Forventningen er, at cirka 3.000 søfolk vil kunne blive vaccineret i Danmark i andet halvår af 2021.