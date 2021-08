Sommeren 2021 satte rejserekord i Danmark

Mandag 30. august 2021 kl: 10:14

Af: Redaktionen Coronasituationen i Danmark og resten af verden har betydet, at mange har holdt sommerferie herhjemme. Det ses tydeligt på sommerens trafiktal, hvor antallet af rejsende inden for landets grænser har sat flere rekorder.Transportminister Benny Engelbrecht (S) jeg håber, at de mange sommerferierejser har bragt de rejsende til nye steder og givet gode ferieminder ikke mindst for børn og deres familier.- Jeg mindes med glæde min barndoms ferier i Danmark og den viden om vores land og almene dannelse, det har givet mig. Måske denne sommer betyder, at flere føler sig inspireret til at holde ferie herhjemme en gang imellem. Derfor er jeg også glad for, at et enigt Folketing har besluttet, at det også skal være muligt at købe rejsepas de kommende år, siger Benny Engelbrecht.Trafikken over Storebælt satte rekord i juli, som blev den største rejsemåned i broens historie. 1.349.545 køretøjer tog turen over broen i juli. Derudover satte trafikken over broen også ny døgnrekord 31. juli, hvor 56.291 biler krydsede bæltet på en enkelt dag.Udover trafikale rekorder på forbindelsen mellem Fyn og Sjælland, satte Molslinjens hurtigfærger mellem Jylland og Sjælland også rekord med 237.819 biler på hurtigfærgerne over Kattegat i ugerne 25-31. Det er en stigning på 14,5 procent i forhold til samme periode sidste år.DSB's tog tog også mange sommerrejsende med. Salget af Rejsepas kom i år op på 51.751. Ud over Rejsepasset, der gav fri rejse i al kollektiv transport i otte dage for 399 kroner, havde DSB også en sommerkampagne med billige Orangebilletter, hvor 520.164 passagerer glæde af en billig Orangebillet i sommerferien - og størstedelen af dem tog turen over Storebælt.