ARBEJDSGIVERORGANISATION:

Tirsdag 24. august 2021 kl: 15:05

Af: Redaktionen

Øverst på listen står otte forslag, der handler om at få fat i arbejdskraft fra andre lande.

Dansk Arbejdsgiverforening foreslår også, at regeringen bremser den ekstraordinært store stigning, der har været i antallet af offentligt ansatte, og får reduceret antallet af ansatte med 21.000.

Derudover bør man sikre, at flere seniorer arbejder længere ved blandt andet at forhøje seniorpræmien. Endelig skal unge nyuddannede hurtigere i job ved blandt andet at sænke dimittendsatsen og give en bonus til virksomheder, der ansætter og fastholder dimittender fra uddannelser med høj dimittendledighed.- Vi er med lynets hast kommet i en situation, hvor vi har udbredt mangel på arbejdskraft. De seneste rekordtal for beskæftigelsen taler deres tydelige sprog. Virksomhederne skriger på hænder og hoveder. Hvis vi ikke gør noget, må de sige nej til ordrer, og Danmark går glip af vækst og arbejdspladser, siger administrerende direktør i Dansk Arbejdsgiverforening Jacob Holbraad og fortsætter:- Jeg kan ikke se nogle gode argumenter for ikke at øge arbejdsudbuddet nu. Tværtimod taber vi vækst og velstand for hver dag, vi sidder på hænderne. Vi skal huske på, at private virksomheder i vækst finansierer vores velfærdssamfund, og vi gør samfundskagen større ved, at flere komme i arbejde.Han peger på, at indsatsen mod spredning af coronavirus har betydet, at det offentlige har suget arbejdskraft til. Dansk Arbejdsgiverforening fremhæver, at noget tyder på, at det ikke kun har været personale relateret til corona, og at stigningen i antallet af offentligt ansatte bliver mere varig.Ifølge Dansk Arbejdsgiverforening går det ikke, da det er den private sektor, som skaber vækst.- Og det offentlige skal ikke bremse, at vi kan få mest muligt ud af opsvinget.Det er ikke kun i Danmark, der er mangel på arbejdskraft. I Tyskland vurderer lederen af den statslige arbejdsmarkedsstyrelse, Bundesagentur für Arbeit, at landet, der har godt 83 millioner indbygger, har behov for omkring 400.000 faglærte indvandrere årligt.Interesserede kan se de 28 forslag