Sporløbere skræmmer togførere - og risikerer livet

Tirsdag 24. august 2021 kl: 11:24

Moderne tog er svære at høre

Traumatiserende for lokomotivførerne

Alle skal overholde reglerne

Fakta om spørløb:

I andet kvartal af 2021 var der 320 indberetninger om ulovlig færdsel i sporet på landsplan. Det er ca. 100 flere end i noget andet kvartal siden slutningen af 2017

På S-banen var der 162 indberetninger i andet kvartal af 2021. I første kvartal var der 102 tilfælde

På en gennemsnitlig hverdag er der 350.000 rejser med S-tog

Antallet af hændelser er større end antallet af indberetninger, da der er et stort mørketal

Blandt de S-togstationer, hvor der er flest indberetninger, er Hellerup, København H, Dybbølsbro og Flintholm

De stationer, hvor der er flest tilfælde, og hvor der er sket den største stigning i antallet af tilfælde, gennemgås kvartalsvist af en tværfaglig gruppe i Banedanmark for at se, om der med fordel kan gennemføres tiltag, som kan reducere trafikken over sporet

Af: Redaktionen - Det er en skræmmende tendens, at lokoførerne oftere oplever, at der er mennesker, der opholder sig ulovligt på sporene. Det kan ikke understreges nok, hvor vigtigt det er, at folk overholder reglerne og passer på sig selv og hinanden tæt på skinnerne, siger transportminister Benny Engelbrecht (S) og fortsætter:- Et tog kan ikke bare standse, hvis der er folk i sporet, så jeg vil på det kraftigste opfordre til, at alle benytter de særlige gangbroer, tunneller og elevatorer, når de skal krydse jernbanen.Det er lokomotivførerne, der står for at indberette, hver gang de spotter folk i sporet. I nogle af tilfældene er der tale om personer, der ønsker at skyde genvej på tværs af banen. Andre gange er det graffitimalere eller folk, der er berusede eller har tabt noget i sporet.Ifølge Martin Harrow, der er sikkerhedschef i Banedanmark, er der dog aldrig en god undskyldning for at vove sig ulovligt ud på banen. Han påpeger, at mellem tre og syv personer årligt mister livet, fordi de befandt sig ulovligt på sporet. Personpåkørsler er dermed den type af jernbaneulykker, som er skyld i flest tilskadekomster.- Det er mildt sagt en meget foruroligende stigning, vi er vidne til. Det kan simpelthen ikke siges nok gange, hvor livsfarligt det er som person at gå ud på sporene. Nutidens tog kommer med fuld fart, og især S-togene støjer så lidt, at de kan være svære at høre, når de kommer kørende, siger Martin Harrow.Hos Dansk Jernbaneforbund er man også stærkt bekymret over udviklingen og understreger, at udover at de folk, der krydser jernbanen, udsætter sig selv for fare, så er det også en rystende oplevelse for lokomotivførerne, der kører toget.- Det er dybt traumatiserende for lokomotivføreren, når der pludselig er en person i sporet. Toget kan hverken bremse eller dreje udenom, som en bil kan. Man reduceres til tilskuer i situationen. Oplevelsen er så voldsom, at det desværre kan give varige psykiske mén, siger næstformand for Dansk Jernbaneforbund Preben S. Pedersen.Det er især i de sene eftermiddagstimer mellem klokken 16 og 20, at folk vælger ulovligt at trodse sporene.Sikkerhedschef Martin Harrow påpeger, at selvom Banedanmark ikke kan hegne hele jernbanen ind, så gør man en indsats for at forebygge problemet på de særligt udsatte steder.- Vi har en klar forventning om, at alle, der bruger jernbanen, altid overholder reglerne og passer på sig selv. Samtidig sørger vi selvfølgelig for at overvåge sporene, og hvis der så er visse steder på banen, hvor vi kan se, at mange ikke overholder reglerne, så forsøger vi at forhindre det ved at opstille hegn eller advarselsskilte, siger Martin Harrow.Østerport Station er ét af de steder, hvor Banedanmark har valgt at skride til handling, da stationen historisk har været meget udsat for sporløbere. Derfor har der siden april 2020 været opsat ekstra permanent hegn mellem sporene. Antallet af hændelser på sporet er sidenhen faldet.