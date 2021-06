Rederiorganisation ser gode takter i strategi for fangst og lagring af CO2

Fredag 25. juni 2021 kl: 15:06

Af: Redaktionen Danske Rederier vurderer, at der er en række gode elementer i S-Regeringens udspil om fangst og lagring af CO2, der går under forkortelsen CCS (Carbon Capture and Storage). Derfor hilser organisationen S-Regeringens CCS-strategi velkommen.

Ifølge Danske Rederier er det især værd at bemærke, at transportdelen er nævnt flere steder, da det er vigtigt at huske, at den indfangede CO2 skal transporteres ud til de steder, det skal lagres - eksempelvis udtjente oliefelter. Det gøres ifølge rederiorganisationen bedst og billigst om bord på et skib.







Derfor mener Danske Rederier, der bør være et ”T” for transport med i forkortelsen, så CCS bliver til CCTS. (Carbon Capture, Transport and Storage).





- Skibsfarten kommer til at spille en helt afgørende rolle i forhold til at få CO2’en fragtet til lagring, hvad enten det er til danske projekter eller internationale projekter. Derfor håber jeg, at de politiske forhandlinger hurtigt vil skabe klarhed om rammerne, så vi så at sige kan få sat nogle skibe i søen, der kan klare opgaven. Det koster penge, og derfor er der brug for sikkerhed for investorerne, siger Anne H. Steffensen, der er administrerende direktør i Danske Rederier.





Klar til at bygge skibe

Strategien nævner medlemmer hos Danske Rederier som INEOS, Maersk Drilling og det nye konsortium Dan-Unity som vigtige aktører. TotalEnergies er også med på CCS-bølgen, og S-Regeringens nye strategi viser, at involveringen af den danske værdikæde er vigtig.





- Det er altafgørende, at vi kommer ud over stepperne. Derfor har vi brug for, at politikerne sætter turbo på at få lavet aftaler med operatørerne af de udtjente oliefelter, hvor CO2en skal lagres. Derudover er det nødvendigt med støtte til test og demonstration af maritim transport af CO2. Fokus er i dag med rette på fangst og lagring, men udmøntningen af strategien bør i lige så høj grad fokusere, på hvordan vi får transporteret CO2’en, siger Anne H. Steffensen.





Regeringen satser på, at det første CO2 kan lagres i Nordsøen i 2025.





Interesserede kan se S-Regeringens udspil her:











